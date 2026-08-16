Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Çorum FK, kritik karşılaşmaya seyircisiz çıkacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 21 Mayıs tarihinde verdiği ceza nedeniyle 22 Ağustos Cumartesi günü Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak mücadelede ev sahibi tribünleri boş kalacak.
EV SAHİBİ TRİBÜNLERİNE TARAFTAR ALINMAYACAK
Çorum FK'dan yapılan açıklamada, PFDK kararı doğrultusunda saat 19.00'da başlayacak Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.
Açıklamada, ev sahibi takım tribünlerine hiçbir taraftarın alınmayacağı belirtildi.
SADECE DEPLASMAN TRİBÜNÜ AÇIK OLACAK
Kulüp ayrıca, karşılaşmada yalnızca misafir takım tribününe bilet satışı yapılacağını açıkladı.
Bu kapsamda sadece Kasımpaşa Passolig kartına sahip taraftarlar, deplasman tribününden mücadeleyi takip edebilecek.