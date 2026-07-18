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Transfer döneminde dikkat çeken hamlelerden biri İspanya’dan geldi. La Liga temsilcisi Deportivo, Marsilya forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang’ı renklerine bağladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

İspanyol kulübü, 37 yaşındaki Gabonlu golcü ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Transfer için Marsilya’ya 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklandı.

TECRÜBESİYLE KATKI VERECEK

Avrupa futbolunun önemli golcülerinden biri olan Aubameyang’ın, Deportivo’ya tecrübesiyle katkı sağlaması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 41 maçta 14 gol atıp 10 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Deportivo, bu transferle birlikte yeni sezonda hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.