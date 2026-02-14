Trendyol 1. Lig'de play-off potasında yer alan Çorum FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

HÜSEYİN EROĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Sezon ortasında takımın başına getirilen tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığı açıklandı.

ÇORUM FK AYRILIĞI RESMEN DUYURDU

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu’na ve ekibine, bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZONUN YARISINDA 3 TEKNİK DİREKTÖR ESKİTTİ

Sezona Tahsin Tam ile başlayan ve sonrasında sırasıyla Çağdaş Çavuş ve Hüseyin Eroğlu ile çalışan Çorum FK henüz sezonun ortasında 3 teknik direktör eskitti.

ÇORUM FK HÜSEYİN EROĞLU İLE 11 MAÇA ÇIKTI

Hüseyin Eroğlu'nun takımın başında çıktığı 11 maçta Çorum FK 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak kısa sürede beklentileri karşılayamadı. Buna rağmen Süper Lig iddiasını sürdüren Çorum FK'da tecrübeli teknik adam maç başına 1.45 puan ortalamasında kaldı.