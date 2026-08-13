Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-kırmızılı ekip, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olarak Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkacak.
SON ANTRENMAN İSTANBUL'DA
Sabah saatlerinde Çorum'dan İstanbul'a hareket eden Çorum FK, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye başladı.