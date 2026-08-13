Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, ligin ilk haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-kırmızılı ekip, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olarak Süper Lig tarihindeki ilk maçına çıkacak.

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı - Resim : 1

SON ANTRENMAN İSTANBUL'DA

Sabah saatlerinde Çorum'dan İstanbul'a hareket eden Çorum FK, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye başladı.