Arca Çorum FK Tesisleri’nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ısınma çalışmasının ardından 5’e 2 pas ve duran top organizasyonları gerçekleştirdi. Çalışma taktik idmanla sona erdi.
Hazırlık sürecini tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşma Bodrum İlçe Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak.
Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek.
Takımda, play-off ilk turunda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçta sakatlanan Samudio’nun bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.