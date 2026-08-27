Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak Çorum FK, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yaptığı antrenmanda kuvvet ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
ANTRENMAN SALONDA BAŞLADI
Çorum FK, günün ilk antrenmanını spor salonunda yaptı.
Tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada kırmızı-siyahlı ekip, kuvvet antrenmanı üzerinde durdu.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
Antrenmanın ikinci bölümünde ise sahaya geçen Çorum FK, taktiksel ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Pas çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, daha sonra taktiksel dar alan oyunu oynadı.
Çorum FK, üç takım halinde yapılan maçla günü tamamladı.
YÖNETİMDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunda görev değişikliğine gidildiği bildirildi.
Çorum FK’da Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi’nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hikmet Burhan Kaya’nın, özel sektördeki iş yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldığı duyuruldu.
Kulüp, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Kaya’ya teşekkür etti.
Açıklamada, bu göreve Genel Sekreter Tuğrul Topuz’un vekalet edeceği belirtildi.