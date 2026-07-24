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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Romanyalı sol bek Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

“WONDERKİD” OLARAK GÖSTERİLİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun Romanya’nın efsane ismi Gheorghe Hagi’nin akademisinde yetiştiği ve ülkesinde “wonderkid” (harika çocuk) olarak gösterildiği belirtildi.

Borza’nın kariyerinde Romanya’nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giydiği, son olarak ise Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer aldığı ifade edildi.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDAYDI

Çorum FK, genç futbolcunun transfer döneminde Porto ve Genoa gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinin de transfer listesinde bulunduğunu açıkladı.

Kulübün açıklamasında, “Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.