Çorum’un zengin ve köklü gastronomi kültürünü dünyaya duyurmayı hedefleyen “Gastro Çorum” tanıtım toplantısı, 13 Ocak Salı günü saat 10.30’da Anitta Otel’de gerçekleştirilecek. Bu organizasyon, Çorum Belediyesi’nin “Gastronomi Şehri” unvanını kazanmak için yürüttüğü çalışmaların en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. UNESCO tarafından 2004 yılında kurulan ve günümüzde 72 ülkeden 180 şehri bünyesinde barındıran Yaratıcı Şehirler Ağı, kentleri yenilikçi endüstriler etrafında buluşturuyor. Çorum Belediyesi de gastronomi alanında bu seçkin ağa katılabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Program öncesinde, Çorum’a ait tescilli 30 coğrafi işaretli ürün ile başvuru süreci devam eden yöresel tatlar, Anitta Otel lobisinde kurulacak özel stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu sunumlar sayesinde davetliler, Çorum mutfağının çeşitliliğini ve kültürel derinliğini yakından tanıma fırsatı bulacak. Ayrıca Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, kente özgü iki halk oyununu sergileyerek etkinliğe görsel bir zenginlik katacak.

Yöresel mutfak araştırmacısı, yazar ve Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum gastronomisinin tarihsel ve kültürel değerleri ile UNESCO sürecinde kurumlara düşen görevler hakkında bilgilendirmede bulunacak. UNESCO başvuru dosyasının hazırlık aşamaları ise Yasemin Türkan Cerit Doğan tarafından katılımcılarla paylaşılacak. Türkiye’de daha önce Hatay, Gaziantep ve Afyonkarahisar “Gastronomi Şehri” unvanını alırken, Çorum da bu listeye dahil olabilmek için kapsamlı bir başvuru dosyası hazırlıyor. Dosya, Milli UNESCO Komitesi’ne sunulduktan sonra UNESCO’ya resmi olarak iletilecek. “Gastro Çorum” projesiyle, kentin gastronomi alanındaki birikiminin dünya çapında tanıtılması ve Çorum’un uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmesi amaçlanıyor.

Program, açılış konuşmaları ve sunumların ardından katılımcılara ikram edilecek olan İskilip dolması ile sona erecek. İkram öncesinde, Çorum’un tescilli lezzetlerinden biri olan İskilip dolmasının tarihçesi ve hazırlanış süreci hakkında bilgilendirme yapılacak.