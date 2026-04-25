Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerindeki Şehitlik mevkisinde yaşandı.
Çorlu’da yolcu otobüsüne çarpan motosiklet devrildi: 2 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde durakta yolcu alan belediye otobüsüne arkadan çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İddiaya göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait şehir içi yolcu otobüsü, durakta yolcu indirip bindirmek amacıyla durdu. Bu sırada arkadan gelen motosiklet otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet, aracın altına savruldu.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Olay yerinden geçen bir doktor, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.