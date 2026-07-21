Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unutup markete gittiği otomobil, geri geri kayarak bir apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Şans eseri yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı - Resim: 1

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracını sokağa park eden otomobil sürücüsü, el frenini çekmeyi çekmeyi unutarak alışveriş yapmak üzere yakındaki bir markete girdi.

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Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı - Resim: 2

Sürücünün araçtan ayrılmasından kısa bir süre sonra kendi kendine geri hareket etmeye başlayan sürücüsüz otomobil, eğimli yolda hız kazandı.

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Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı - Resim: 3

Sokak boyunca yaklaşık 30 metre geriye doğru kayan otomobil, yolun sonundaki bir apartmanın bahçe duvarına çarparak asılı vaziyette durabildi. Kazanın yaşandığı sırada kaldırımda veya aracın arkasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı - Resim: 4

Yaralananın yaşanmadığı olayda araçta ve apartmanın bahçe duvarında maddi hasar oluştu. Sürücüsüz otomobilin metrelerce kayıp duvarda asılı kaldığı o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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