Çorlu'da unutkanlık ucuz atlatıldı: El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracını sokağa park eden otomobil sürücüsü, el frenini çekmeyi çekmeyi unutarak alışveriş yapmak üzere yakındaki bir markete girdi.