Kaza, eski hastane ışıklar mevkiinde meydana geldi. Omurtak Caddesi’nden Hastane Caddesi’ne dönüş alan H.A. idaresindeki otomobil ile L.F.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü L.F, ağır yaralandı. Yaralı motosikletli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



"ARABA BANA YOL VERDİ, SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü H.A., "İstanbul’dan Çorlu’ya maç izlemeye diye gelmiştim. Şuradan sola doğru dönecektim, karşı taraftan gelen bir araba bana yol verdi. Fakat sonrasını ben de hiç bilmiyorum" dedi.