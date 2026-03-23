Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde takside çıkan tartışma bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. Olayda taksi şoförü yaralandı.

Gece saatlerinde çağrı üzerine adrese giden taksi şoförü M.C. ile yolcu arasında, araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında yolcu, yanında bulunan bıçakla sürücüyü omzundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.