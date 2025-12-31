Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi'ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Türkmenli yönüne giden R.Ç. yönetimindeki kamyonetin kabin bölümü, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Yangını fark eden sürücü aracını güvenli bir yere çekerek kamyonetten indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrasında kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hurdaya dönen kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.