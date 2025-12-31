Olay, Şahpaz Mahallesi ile Marmara Ereğlisi'ne bağlı Türkmenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Çorlu'da seyirde alev alan kamyonet demir yığınına döndü - Resim : 1

Türkmenli yönüne giden R.Ç. yönetimindeki kamyonetin kabin bölümü, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Çorlu'da seyirde alev alan kamyonet demir yığınına döndü - Resim : 2

Yangını fark eden sürücü aracını güvenli bir yere çekerek kamyonetten indi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çorlu'da seyirde alev alan kamyonet demir yığınına döndü - Resim : 3

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çorlu'da seyirde alev alan kamyonet demir yığınına döndü - Resim : 4

Yangın sonrasında kamyonetin kabini demir yığınına döndü.

Çorlu'da seyirde alev alan kamyonet demir yığınına döndü - Resim : 5

Çorlu Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, hurdaya dönen kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.