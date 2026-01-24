Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki bir motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay, Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir motokuryenin kullandığı motosiklet yol üzerinde ilerlediği sırada yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek motosikletten uzaklaştı.

Yangına çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, motosiklette maddi hasar oluştu.

Motosikletin alev aldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.