Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı yakınlarındaki bir iş merkezinde meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğinde görevli emniyet mensupları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve hakkında mahkemece verilmiş tedavi kararı olan Orhan Altan'ın (24) bölgede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Verilen adrese giden polis memurları, Altan’ın ani ve acımasız saldırısına maruz kaldı. Bıçak ve silahın kullanıldığı saldırıda ağır yaralanan Tütüncüler ve Koç, maalesef kurtarılamayarak şehit düştü. Katil zanlısı Orhan Altan ise olay yerinden kaçamadan polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Törenlerin ardından şehitlerden Tütüncüler Çorlu’da, Koç ise memleketi Van’da son yolculuğuna uğurlandı.

HACI MEHMET ŞİRİKÇİ CAMİİ’NDE HÜZÜNLÜ BULUŞMA

Görevleri başında şehadete yürüyen kahraman polislerimiz Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bugün Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde anlamlı bir Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

DUALAR ŞEHİTLERİMİZ İÇİN EDİLDİ

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, camiyi tamamen dolduran cemaat ellerini semaya açarak şehit polislerin ruhu için dualar etti. Şehit ailelerinin acısını paylaşan vatandaşlar, onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.