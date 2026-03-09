Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza,Kömür Pazarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Borsa mevkiine doğru seyreden E.K.'nin (21) kullandığı motosiklet ile Fidanlık Sokak'tan gelen C.G. idaresindeki panelvan minibüs çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü E.K. ve arkasında bulunan 16 yaşındaki Y.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan sürücüsü C.G. ifadesi için karakola götürüldü. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.