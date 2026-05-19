Tekirdağ Çorlu'da kavga ihbarına gittikleri belirtilen iki polisin şehit düşmesi Türkiye'yi derinden yaraladı. Çorlu'da altı katlı iş merkezinin 3'üncü katına çıkan polis ekibine bir şüpheli tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi.

Yaşanan olayın perde arkasına dair bilgilere İsmail Saymaz ulaştı.

Olayın içyüzüne dair dikkat çeken bilgiler veren Saymaz'ın aktardıklarına göre, polisler kavga ihbarı üzerine değil kısıtlılık kararı olan ve kayıp şahıs diye aranan şüphelinin izini bulan ailesinin ihbarı üzerine polisler adrese gitmiş.

Saymaz'ın aktardıkları şu şekilde;

İki gün önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç adlı iki polisimiz

şehit düştü.

Üzerinden iki gün geçtiği halde saldırının nedeni…

Saldırganın kimliği açıklanmadı.

Terör eylemi mi…

Kriminal bir vaka mı…

Belirtilmiyor.

Tekirdağ’daki kaynaklarımı aradım.

İstanbul’da yaşayan ve şizofreni hastası olduğu ifade edilen 24 yaşındaki Orhan Altan, bir

süre önce Çorlu’ya gelerek, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanın’daki iş

merkezinin üçüncü katında oda tutuyor.

Ailesi, kısıtlılık kararı olan ve kayıp şahıs diye aranan Altan’ın izini bulup polisten yardım

istiyor.

Tütüncüler ve Koç, 17 Mayıs’ta Altan’ın kaldığı adrese gidiyor. Altan’ın korkup kaçmaması

için sivil giysiler giyinen iki polis kapıya vuruyor; Altan açmıyor.

İki polis giriş kattaki büfeciyle sohbet ediyor.

Büfeci “Evin anahtarı bende var” diyor.

Polisler anahtarı alıp Altan’ın kaldığı eve çıkıyor.

Kapıyı açar açmaz Altan’ın bıçaklı saldırısına uğruyorlar.

Polis bıçak darbesiyle yaralanıp yere düşüyor.

Altan, polisin beylik silahını alıyor.

Hem yerde yatan polise hem de koridora çıkıp yardım isteyen arkadaşına üçer kez ateş

ediyor. İki polisimiz şehit düşüyor.

Altan, silahla sokağa çıkarak koşmaya başlıyor.

Sağa sola ateş ediyor.

Kurşun seslerini duyan bir polis devriyesi, ayağına ateş ederek, Altan’ı yakalıyor.

Vatandaşlar Altan’ı linç etmek istiyor. Polisler Altan’ı kalabalığın elinden alıp uzaklaştırıyor.

Altan’ın kendisine IŞİD görünümü verdiği, saç ve sakal uzattığı belirtiliyor.

Hastanede, vücudunda kablo çıkıyor. Kabloyu kendisine canlı bomba süsü vermek için

yerleştirdiği düşünülüyor.

Evindeki incelemede ise duvarlara yazılar yazdığı belirlendi.



