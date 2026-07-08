Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 8 yıl geçti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel hayatını kaybeden 25 yurttaşı anarak adalet çağrısında bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faciada yakınlarını kaybeden ailelerin mücadelesine dikkat çekti ve gerçek adaletin sorumluların hesap vermesiyle sağlanacağını belirtti.

“AİLELERİN TEK TALEBİ ADALETTİR”

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çorlu Tren Katliamı’nda yitirdiğimiz 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acıları ilk günkü kadar taze olan ailelerin tek talebi adalettir.”

Özel, kazaya ilişkin sorumlulukların ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Adalet; ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin hesap vermesiyle sağlanır” dedi.

“AİLELERİN HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Grup Başkanı Özel, açıklamasında vicdanları rahatlatacak bir adalet süreci tamamlanana kadar ailelerin yanında olacaklarını belirtti.

Özel, “Vicdanları rahatlatacak gerçek bir adalet sağlanana kadar ailelerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında 25 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı. Facianın yıl dönümünde hayatını kaybedenler anılırken, ailelerin adalet talebi bir kez daha gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek için hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti. Kazada 25 kişi ölmüş 317 kişi de yaralanmıştı.

Tren kazasından 6 yıl sonra dava karara bağlandı. 17 sanığın yargılandığı davada dönemin TCDD Birinci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, TCDD Birinci Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay ve Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti Celaleddin Çabuk, Levent Kaytan, Çetin Yıldırım ve Burhan Ortancıl beraat etti.