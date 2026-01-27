ABD merkezli çip devi Nvidia, yapay zeka altyapılarını genişletmek amacıyla bulut bilişim şirketi CoreWeave’e 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirketler arasındaki uzun soluklu ortaklık bu anlaşmayla yeni bir boyuta taşınıyor.

Yapılan açıklamada, iş birliğinin küresel çapta yapay zeka kapasitesini artırmayı amaçladığı vurgulandı. Hedef, 2030 yılına dek 5 gigavatın üzerinde güce ulaşan yapay zeka fabrikalarının inşasını hızlandırmak olarak belirtildi.

Nvidia’nın CoreWeave hisselerine hisse başına 87,20 dolar fiyatla 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı kaydedildi. Açıklamada, yapay zeka talebinin hızla yükseldiği, hesaplama ihtiyacının tarihin en yüksek seviyesinde olduğu ve bu talebi karşılamak için Nvidia ile CoreWeave’in altyapı, yazılım ile platform entegrasyonlarını daha da güçlendireceği ifade edildi.

Müşteri taleplerini karşılamak üzere Nvidia’nın hızlandırılmış hesaplama teknolojilerini temel alan, CoreWeave tarafından tasarlanıp işletilecek yapay zeka fabrikalarının hayata geçirileceği duyuruldu.