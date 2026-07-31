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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık H.A. hakkında yürütülen davada karar açıklandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık H.A., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

ÇORABINDAN UYUŞTURUCU, EVİNDEN TERAZİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının mütalaasına göre H.A., 16 Ekim 2025'te Hürriyet Mahallesi'nde çorabına gizlediği 4,04 gram sentetik uyuşturucu ile poşet içerisindeki 112 uyuşturucu hapı, sokakta kendisini bekleyen kişiye satmaya çalışırken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı.

Soruşturma kapsamında sanığın aynı mahalledeki evinde yapılan aramada ise kanepe altına saklanmış 7,05 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ, MAHKEMEDEN AĞIR CEZA ÇIKTI

Duruşmada hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.A., beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına mahkûm etti.

Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.