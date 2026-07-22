New York'un Farmingdale kasabasında bulunan bir konut, 2016 yılından bu yana herhangi bir elektrik şebekesine, ticari pil paketlerine ya da kamu desteğine ihtiyaç duymaksızın tüm enerji gereksinimini kendi imkanlarıyla karşılıyor.
Çöpten hazine üretti: ABD’de atık pillerle kurduğu sistem, 9 yıldır elektrik sağlıyor
ABD’nin New York eyaletinde bir müstakil ev, atık laptop pilleriyle kurulan özel depolama sistemi sayesinde 2016’dan beri elektrik şebekesinden tamamen bağımsız çalışıyor. "Glubux" rumuzlu kullanıcının geliştirdiği geri dönüşüm odaklı enerji çözümü, kesintisiz elektrik sağlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
İnternet ortamında "Glubux" takma adıyla bilinen bir kullanıcı tarafından hayata geçirilen bu mekanizma, ömrünü tamamlamış dizüstü bilgisayarlardan çıkarılan ikinci el 18650 lityum-iyon pillerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.
Sistemin altyapı sürecinde 650 adedin üzerinde ıskarta laptop bataryası manuel olarak parçalandı ve içerisindeki her bir pil hücresi tek tek kapasite ölçümüne tabi tutuldu. İşlevsel durumda olduğu saptanan hücreler; her biri 51 ila 80 adet hücre barındıran, 100 Ah kapasiteli modüler batarya blokları şeklinde gruplandırıldı.
Paketler arası iletimi sağlamak amacıyla 1,5 mm kesitinde bakır iletkenler tercih edildi. Oluşturulan güç duvarı (powerwall), ana binanın 50 metre uzağında yer alan bir bahçe kulübesine konumlandırıldı. Çatı alanına yerleştirilen 440 watt gücündeki 24 adet panelle toplamda 10,5 kW seviyesini aşan fotovoltaik kurulu güce ulaşıldı.
Sistem entegrasyonu; Victron MPPT 100/50 şarj kontrol ünitesi, 3 kVA Victron invertör ve 24V-12V DC dönüştürücü cihaz ile desteklendi. Herhangi bir yedek şebeke bağlantısı bulunmayan sistemin; zorlu kış şartları ve yüksek tüketim periyotları da dahil olmak üzere evi kesintisiz hat üzerinde tuttuğu bildirildi.
Yaklaşık dokuz senelik işletim süresince sistemde yangın, aşırı ısınma, hücre kabarması veya parça değişimi gibi hiçbir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Sistemin ilk aşamalarında gerçekleştirilen gece yükü denemelerinde, az sayıda hücre barındıran küçük paketlerin hızlı deşarj olarak 2 volt sınırının altına gerilediği saptandı.
Glubux, bu paketlere ilave hücreler ekleyip standart boyutlar elde ederek voltaj düşüşlerinin önüne geçti. Ayrıca hücrelerin 3,3 ile 3,8 volt bant aralığında, orta menzilli voltajda çalıştırılmasının dahili gerilimi düşürerek pil ömrünü uzattığı ifade edildi.
Projenin paylaşıldığı Second Life Storage platformunda, geri kazanılan pillerle inşa edilen sistemlerin ticari depolama alternatiflerine kıyasla ciddi bir bütçe avantajı sunduğu vurgulandı. Sektördeki ticari konut depolama çözümlerinde kWh başı maliyetler 1.000 doları aşabilirken, geri dönüştürülmüş materyallerle kurulan sistemlerin bu rakamların çok altında kaldığı kaydedildi.
Diğer taraftan, ABD ve Avrupa'daki mevcut resmi enerji düzenlemelerinde UL lisansı veya resmi sertifikası bulunmayan ikinci el batarya sistemleri yasal gri alanda yer alıyor. Bu hukuki durum, bahse konu sistemlerin yenilenebilir enerji teşviklerinden ve net-metering (mahsuplaşma) programlarından faydalanmasını engelliyor.