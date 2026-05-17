Çorum Belediyesi, il genelindeki evsel atıkları modern yöntemlerle ayrıştırıp ekonomiye kazandırmak adına Biyokütle Enerji Santrali ile Çöp Ayrıştırma İstasyonu projelerini başarıyla sürdürüyor. 2021 yılında yürürlüğe giren proje kapsamında toplanan çöpler ilk olarak ayrıştırma istasyonuna getiriliyor. Burada görev yapan 23 çalışan; plastik, karton ve alüminyum gibi geri dönüştürülebilir malzemeleri ayrıştırarak lisanslı firmalara gönderiyor. Geriye kalan organik ve çürüme özelliğine sahip atıklar ise Biyokütle Enerji Santrali’ne naklediliyor. Özel korunaklı fermente odalarında bekletilen bu organik atıklardan elde edilen metan gazı, 50 bin metreküp kapasiteli dev bir balonda depolanıyor. Balondan gelen gazla çalışan 12 ve 16 silindirli iki özel motor, alternatör sistemi sayesinde bu gazı elektrik enerjisine dönüştürerek ulusal sisteme dahil ediyor.

Tesisin işletme müdürü Bilge Kaan Aktar, tesisin enerji ve geri dönüşüm sektörünün yanı sıra doğaya da devasa faydalar sağladığını vurguladı. Santralin 2,8 megavat kurulu güce sahip olduğunu belirten Aktar, ayda ortalama 400 ton civarında evsel atığın düzenli olarak depolandığını ifade etti. 2021 Şubat ayından bu yana gerçekleştirilen 5 milyon 250 bin kilovatlık elektrik üretiminin yaklaşık 8 bin hanenin yıllık ihtiyacına denk geldiğini söyleyen Aktar, projenin ekolojik faydalarını şu sözlerle aktardı:

"Tesisin olmaması durumunda gelen evsel atıklar vahşi olarak depolanacak ve doğaya sera gazı salınımı olacak. Gazın kontrolsüz şekilde doğaya salınımı ve vahşi depolamanın getirdiği tehlikeler mevcut. Çöpün içinde biriken gazın elektrik enerjisine dönüşmesiyle aslında patlama riskini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca çöp suyunun doğaya, yer altı su kaynaklarına karışmasını da engelliyoruz.”

Toplamda 42 kişinin istihdam edildiği iki tesiste, Çorum Belediyesinin büyük desteğiyle hem doğaya hem de ekonomiye ciddi katkı sunulmaya devam ediyor.