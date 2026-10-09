Buca'da sokakta ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay yerinde yapılan aramalarda, atıl durumdaki çöplerin arasına gizlenmiş ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ile bu silahlara takılı şarjörlerde 19 adet mermi ele geçirildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, meskun mahalde ateş edilmesi olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.