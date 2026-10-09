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Kaynak: AA / DHA / İHA

Buca'da sokakta ateş açılması ihbarı üzerine harekete geçen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan aramalarda, atıl durumdaki çöplerin arasına gizlenmiş ruhsatsız olduğu değerlendirilen 2 tabanca ile bu silahlara takılı şarjörlerde 19 adet mermi ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, meskun mahalde ateş edilmesi olayıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, ele geçirilen silah ve fişeklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.