Kaynak: DHA

Antalya Kemer'e bağlı Çıralı mevkisinde, Muhtar, SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, turizmciler ve bölgeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler ile yerleşik yaşayan vatandaşlar, Maden Koyu sahil temizliği için bir araya geldi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan grup, karadan araçla ulaşımın olmadığı Maden Koyu'na tekne giderek temizlik yaptı. Bazı turizm işletmecileri ise plastik parçaları toplamak için şarjlı el süpürgesi ve çevre temizliğinde kullanılan hava üfleyen şarjlı cihazları kullandı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, bir traktör dolusu malzeme toplandı. Çöpler tekneye konularak Çıralı'ya götürüldü ve çöp kutularına bırakıldı.

“PLASTİK ATIKLAR ARTIK SAHİLLERİMİZDE ÇOK VAR”

Gönüllü deniz kaplumbağası koruyucuları ile birlikte temizlik çalışmasına katılan SS. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, "Bugün Çıralı ekibi olarak, yerli ve yabancı misafirlerimizle beraber yan koylarımızda temizlik yapıyoruz. Günümüzün en büyük baş belası olan plastik atıklar, artık sahillerimizde çok da var. Bunları yok etmek istiyoruz. Çevre konusunda Çıralılılar ve buraya gelen misafirler duyarlı. Hep beraber çok büyük bir katılımla beraber sahilimizi temizliyoruz. Plastik, deniz kaplumbağaları için de çok tehlike oluşturuyor. Çünkü bunları denizanası zannedip, tüketiyor ve bu da ölümlere sebep oluyor. İnşallah temiz bir sahil bırakacağız onlara" açıklamasında bulundu.

“HER GÜN TOPLUYORUZ, HER GÜN YENİLERİ GELİYOR”

Turizmci Pınar Özkaya ise,"İlk defa bu sene denizde çok kirlilik var. Hem bulanık suyumuz hem de gördüğünüz bu küçük plastikler tamamen denizi kaplamış durumda. Müşterilerimiz de çok şikayet ediyor. Yüzmek için buraya gelen insanlar, onları bir kez kaybettiğimiz zaman artık tekrar niye gelsinler. Bu hale gelmeden plastiklerin toplanması lazım. Denizden her gün topluyoruz ve her gün yenileri geliyor, baş edilecek gibi değil. Büyük aletlerle toplasak bile bunun kaynağını bulup kurutmamız lazım. Az plastik kullanmamız lazım. Tek kullanımlık plastiğin yasaklanması lazım. Elimde bunları toplayacak başka bir alet yok çünkü elekle olmuyor, tırmıkla olmuyor. Aslında ev için kullanılan bir alet ama başka bir çaremiz olmadığı için bunu denedim" dedi.