Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın talebi üzerine yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan ve anahtarları, çöp döküm alanında titiz bir çalışma yürüterek bularak sahibine teslim etti.

ÇÖP DÖKÜM ALANINDA BULUNAN EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Zabıta Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine kısa sürede harekete geçen ekipler, çöp döküm sahasında, cüzdanını kaybeden kadınla birlikte yaptıkları arama çalışması sonucunda cüzdan ve anahtarlara ulaştı. Cüzdan içerisinde bulunan kimlik, kredi kartları ve bir miktar nakit paranın eksiksiz olduğu tespit edilirken, bulunan eşyalar tutanak altına alınarak sahibine teslim edildi.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

Eşyalarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaş, duyarlılıkları ve özverili çalışmaları nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Belediyenin hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımının kendisini son derece memnun ettiğini ifade etti.