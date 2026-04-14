COP31'e su ve gıda krizi damga vuracak: Üst düzey toplantıya ev sahipliği Türkiye'den

COP31 GÜNDEMİ: SU, GIDA VE İKLİM GÜVENLİĞİ

Bakan Kurum, COP31’de Türkiye’nin önceliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede su ve gıda güvenliğinin altını çizdi. Bölgesel çatışmaların ve enerji krizlerinin iklim politikalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bölgemizde yaşanan savaşlar, enerji krizini tetikliyor, anlamsız ve hiçbir insani duygu taşımayan asimetrik çatışmalar bölgemizdeki, dünyamızdaki petroldeki istikrarsızlığı artırıyor. Bu da bize gösteriyor ki bu istikrarsızlık süreci ve iklim değişikliği doğrudan bir ekolojik beka meselesidir.”

Kurum ayrıca, ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti.