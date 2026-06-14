COP31’e hazırlık: Bakan Murat Kurum İzmit Körfezi’ne daldı

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekosistem kendiliğinden canlanıyor ve daha önce görmediğimiz balıkları, daha önce görmediğimiz canlıları burada görmeye başladık. Açıkçası deniz nefes almaya başladı. Burada tüm vatandaşlarımız, çocuklarımız artık huzur içinde gezecekler. Tertemiz Marmara Denizi'nin güzel, o masmavi görüntüleri eşliğinde kokuların olmadığı bir ortamda gezme imkanına erişecekler. Tabii biz bu projeyi çok önemsiyoruz ve açıkçası COP31 Başkanlığıyla birlikte 'Denizler ve Okyanuslar' başlığı altında da tüm dünyaya mesajlar vereceğiz. Tüm dünya Türkiye'nin çevre koruma projelerini görecek."