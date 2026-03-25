Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin iklim diplomasisindeki adımlarını ve çevre vizyonunu uluslararası kamuoyuna aktarmak amacıyla 27-29 Mart tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli’de kapsamlı bir medya programı düzenleyecek.

ULUSLARARASI BASIN DAVET EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında düzenlenecek COP31 öncesinde farkındalık oluşturmayı hedefleyen programa 8 ülkeden 17 yabancı gazeteci katılacak.

“COP31’e Doğru: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı” kapsamında Türkiye’nin çevre politikaları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler katılımcılara aktarılacak.

TEKNOLOJİ VE ÇEVRE PROJELERİ YERİNDE İNCELENECEK

Program çerçevesinde gazeteciler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ni ziyaret ederek atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçleri hakkında bilgi alacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek STRATCOM Zirvesi kapsamında çevre ve iklim temalı panel de gerçekleştirilecek.

İZMİT KÖRFEZİ’NDE SAHA İNCELEMESİ

Programın Kocaeli ayağında ise İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği ve deniz atıkları toplama çalışmaları yerinde incelenecek. Katılımcılar, Türkiye’nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projelerini sahada gözlemleme imkanı bulacak.

MEDYA TURLARI SÜRECEK

Yetkililer, çevre ve iklim temalı medya turlarının kasım ayına kadar toplam 5 ayrı program şeklinde devam edeceğini bildirdi.