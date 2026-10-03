Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak 31’inci Taraflar Konferansı’na yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 6-8 Ekim tarihlerinde Gençlik İklim Çalıştayları düzenlenecek.

Çalıştaylarda öğrencilerin, yaşadıkları bölgelerde karşılaştıkları iklim ve çevre problemlerini bilimsel bilgiler doğrultusunda ele almaları planlanıyor. Gençlerin söz konusu sorunların ortaya çıkış nedenlerini incelemeleri ve hayata geçirilebilir çözüm önerileri hazırlamaları da çalıştayların hedefleri arasında yer alıyor.

Etkinliklerle öğrencilerin iklim politikalarına yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi, gençlerin bu alandaki farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir kalkınma konusunda aktif rol almalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Çalıştaylar kapsamında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmi gençlik yapılanması YOUNGO bünyesinde yürütülen Yerel Gençlik Konferansı (LCOY) ile iş birliği yapılacak. Her ilde en az bir uzman konuşmacının katılacağı çalıştaylarda tematik COP31 sunumları gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden gençler, oluşturulacak çalışma gruplarında belirlenen sorunlara yönelik somut ve uygulanabilir çözüm ve politika önerileri geliştirecek. Çalışmalar; 'İklim Değişikliği ve Küresel İklim Politikaları', 'Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları', 'İklim Finansmanı ve Yeşil Ekonomi', 'İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklı Topluluklar', 'Doğa Temelli Çözümler ve Biyoçeşitlilik', 'Sürdürülebilir Şehirler ve Yerel İklim Eylemi', 'Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi', 'Tarım, Gıda Sistemleri ve İklim Değişikliği', 'Su Ekosistemleri ve İklim Riskleri' ile 'Turizm, Kültürel Miras ve İklim Değişikliği' olmak üzere 10 tematik başlıkta yürütülecek.

BİLDİRGE OLUŞTURULACAK

Gençlik İklim Çalıştayları; Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Kahramanmaraş, Manisa, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Isparta, Burdur, Uşak, Sakarya, Bolu, Düzce, Mersin, Adana, Kayseri, Niğde, Konya, Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Samsun, Muğla, Antalya ve Denizli olmak üzere toplam 30 ilde gerçekleştirilecek. Çalıştaylarda ortaya konulan görüş, öneri ve çözüm yaklaşımları doğrultusunda Gençlik İklim Bildirgesi taslakları hazırlanarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletilecek. Farklı illerden elde edilen çıktıların bir araya getirilmesiyle 'Ulusal Gençlik İklim Bildirgesi' oluşturulacak. Böylece gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüş ve çözüm önerilerinin ulusal düzeyde ortak bir metne dönüştürülerek daha geniş platformlara taşınması sağlanacak.