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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kaza Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi 192 Sokak üzerinde meydana geldi.

Akhisar Belediyesine ait çöp kamyonu köprüden geçtiği sırada dere yatağına düştü. Dereye uçan araç ters dönerken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis sevk edildi.

Kazanın ardından Akhisar Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 personelin görevleri sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralandıkları belirtilerek, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi. Yaralı personelin sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.

Açıklamada "Çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazaya ilişkin süreç belediyemiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadeleri de yer aldı.