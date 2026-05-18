Olay, Doğanşehir’e bağlı Karanlıkdere kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ali Kubat, yürüyüş yaptığı sırada yerde ilerleyen kuru ot ve yaprak parçalarını fark etti. Yakından inceleme yapan Kubat, hareket eden şeyin kamuflaj yeteneğine sahip bir böcek olduğunu gördü. Halk arasında “torbalı güve” veya “mantolu böcek” adıyla bilinen bu canlıların, korunmak amacıyla çevreden topladıkları ot, yaprak ve benzeri materyalleri vücutlarına kaplayarak gizlendikleri belirtildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen böcek, doğadaki etkileyici kamuflaj yeteneğiyle dikkat çekerken görüntüler çevredeki vatandaşların da ilgisini topladı.