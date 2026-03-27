Ordu Çevre Derneği ve Durugöl Platformu bileşenleri, Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklamasıyla, resmi raporlara rağmen çöp taşınmasına göz yumulduğunu savundu.

MÜDÜRLÜK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI



Ordu’da gerçekleştirilen basın açıklamasını ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül yaptı. Açıklamada, Durugöl Mahallesi’ndeki eski çöp alanından çıkarılan atıkların Gülyalı ilçesi Taşlıçay Mahallesi Divani mevkiine taşınmasının çevre ve insan sağlığına zarar verdiği ifade edildi.

“147 GÜNDÜR MÜCADELE EDİYORUZ”



Gönül, 1 Kasım 2025’ten bu yana bölgede yapılmak istenen uygulamalara karşı hukuki ve fiili mücadele yürüttüklerini belirterek, amaçlarının Melet Havzası’nın yapılaşmaya açılmaması ve doğal yapısının korunması olduğunu söyledi.

AFAD VE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RAPORLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ



Açıklamada, AFAD tarafından hazırlanan 12 Şubat 2026 tarihli raporda, döküm sahasında zemin kaymaları yaşandığı ve atıkların dereye ulaştığının tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ise bölgede vahşi depolama yapıldığı, kötü koku oluştuğu ve ciddi sağlık risklerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda; kanser riskinde artış, solunum yolu hastalıkları ve su kaynaklarının kirlenme ihtimaline vurgu yapıldı.

“RAPORLARA RAĞMEN İŞLEM YAPILMADI”



Tüm bu raporlara rağmen Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 2 Mart 2026 tarihli denetiminde sahada çöp atığına rastlanmadığı yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Gönül, kurumun sorunu görmezden geldiğini savundu.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” İDDİASI



ORÇEV tarafından yapılan açıklamada, ilgili müdürlüğün tutumunun “görevi kötüye kullanma” anlamına geldiği öne sürülerek yetkililere çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, “Bu yasa dışı işlem üç gün içinde sonlandırılmazsa, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI VURGUSU



Açıklamanın sonunda, söz konusu uygulamanın yalnızca çevreyi değil, aynı zamanda bölge halkının sağlığını da tehdit ettiği belirtilerek, ekosistemin korunması için acil önlem alınması çağrısı yapıldı.