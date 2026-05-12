Olay, 2 Kasım 2023’te Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış halde erkek bebek buldu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yeni doğan bebek, yoğun müdahaleyle hayata tutundu.

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bebeğin annesinin C.Ç. (20) olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz şekilde tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç.’nin, öldüğünü düşündüğü bebeği çöp poşetine koyarak akli dengesi yerinde olmayan babasına attırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan tedavi altına alınan bebeğin Ankara’daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve bakımının koruyucu aile tarafından üstlenildiği belirtildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, C.Ç. hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla yargılama sürdü. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Bebek B.G.’nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, “Bebeğin vasiliğini aldığımdan dolayı çok mutluyum” dedi.

B.G.’nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.’den şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık C.Ç. savunmasında, “Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, C.Ç.’yi “alt soydan kendisini beden ve ruh bakımından savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak suçun teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi.