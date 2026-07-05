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Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı ve yalnızca 734 kilometrekarelik bir alana sahip ülkede, ana karanın yaklaşık 8 kilometre güneyinde yer alan 350 hektarlık Semakau Düzenli Depolama Sahası, iki doğal adanın özel bir kıyı setiyle birleştirilmesi sonucu oluşturuldu.

ATIKLARI GEMİLERLE ADAYA TAŞIYORLAR

Projeyle birlikte ana karadaki çöp yükünün azaltılması hedeflenirken, evsel atıklar öncelikle ileri teknolojiye sahip yakma tesislerinde işleniyor. Bu işlem sayesinde atıkların hacmi yaklaşık yüzde 90 oranında azaltılıyor. Yakma sonucunda geriye kalan küller ile yakılması mümkün olmayan atıklar ise her gün özel yük gemileriyle Semakau'ya taşınıyor.

Resmi verilere göre adaya günlük 2 bin tonun üzerinde atık ulaştırılıyor. Toplam 63 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip tesisin, planlanan takvim doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

ÇEVRE ÖNLEMLERİ ALINDI

Projenin inşası sırasında çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla mercan resifleri ve kıyı ekosistemlerini koruyacak çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Çökelti tutucu bariyerler kurulurken, zarar gören mangrov alanlarının yeniden canlandırılması için restorasyon çalışmaları yürütüldü.

Atıklardan kaynaklanabilecek sızıntıların deniz suyuna ulaşmasını önlemek amacıyla kıyı seti geçirimsiz malzemeler ve kalın deniz kili tabakasıyla tamamen izole edildi. Bu sayede tesis, yalnızca büyük ölçekli bir atık depolama alanı değil, aynı zamanda doğal yaşamın korunmasına yönelik çevreci uygulamaların da örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HEDEF: KÜLLERİ YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRMAK

Mevcut atık miktarı dikkate alındığında Semakau'nun yaklaşık 2035 yılında doluluk sınırına ulaşması bekleniyor. Bunun önüne geçmek isteyen Singapur, depolanan küllerin geri dönüştürülerek yol yapımı ve farklı altyapı projelerinde hammadde olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Böylece hem depolama sahasının kullanım ömrünün uzatılması hem de döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.