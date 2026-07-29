Japon otomotiv üreticisi Isuzu, ağır iş yükü ve dar çalışma takvimine sahip belediye araçlarında şarj süresi krizini ortadan kaldıracak yenilikçi bir teknolojiye imza attı. Yokohama Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, elektrikli çöp kamyonlarının boşalan bataryaları tam otomatik robotik istasyonlarda sadece 3 dakika içinde yenisiyle değiştiriliyor. Mart 2028'e kadar sürmesi planlanan pilot uygulama, ticari filolarda kesintisiz operasyonun önünü açmayı hedefliyor.

ELEKTRİKLİ ÇÖP KAMYONLARI İÇİN EN KRİTİK EŞİK AŞILIYOR

Sürekli dur-kalk yapan ve çöpleri sıkıştırmak için hidrolik sistemlerinden yüksek miktarda enerji tüketen çöp kamyonları, elektrikli dönüşümün en zor alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Yokohama'da sabah 07.30 ile öğleden sonra 15.30 saatleri arasında kesintisiz çalışan araçların gün ortasında saatlerce şarj molası vermesi mümkün olmuyor. Devasa batarya paketleri kullanmak ise araç ağırlığını ve maliyetleri artırarak verimliliği düşürüyor. Batarya değiştirme sistemi, tüm bu kısıtlamaları ortadan kaldırarak filonun tam kapasite çalışmasına olanak tanıyor.

SABİT BİLEŞEN DEĞİL, FİLONUN ORTAK ENERJİ KAYNAĞI

Isuzu'nun EVision Cycle Concept platformuna dayanan sistem, bataryaları araçların sabit bir parçası yerine filonun ortak kullandığı modüler paketler olarak konumlandırıyor. İstasyona yanaşan aracın bataryası dakikalar içinde değişirken, merkezi havuzda toplanan bataryaların şarj işlemleri şebeke yoğunluğuna göre optimize edilebiliyor. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlayan hücreler sabit depolama sistemlerinde değerlendirilerek ikinci bir hayat kazanıyor.

SEKTÖR DEVLERİ DİJİTAL VE MODÜLER DÖNÜŞÜME ODAKLANDI

Isuzu, bu teknolojiyi daha önce dağıtım kamyonlarında test etmiş olsa da ilk kez bu denli yüksek enerji ihtiyacı duyan kamu hizmetlerinde sınıyor. Öte yandan Mitsubishi Fuso da eCanter kamyonlarında benzer otomatik değişim sistemlerini Tokyo ve Kyoto'da yaygınlaştırıyor. Yokohama'daki saha testlerinin başarılı olması halinde sistemin yol süpürme araçlarından inşaat makinelerine kadar geniş bir yelpazede standart haline gelmesi bekleniyor.