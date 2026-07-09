Çöp hazineye dönüştü: Ağaçtan düşüp solan çiçekler böyle değerlendirildi

Kestane çiçeğinin tıpkı kestane balı gibi kendine has, buruk bir lezzete sahip olduğunu dile getiren Serdar, tüketim tavsiyelerinde bulundu. Bir bardak çay için 2 adet çiçek püskülünün yeterli olduğunu belirten Serdar, gerçekleştirdikleri anket çalışmasına değinerek, "Biz öğrencilerimize bir anket çalışması yaptık. Şöyle bir sonuç çıktı: Limon ilavesiyle o burukluk biraz daha azaldı. Hatta tarçın ilavesi yapıldığında çok daha güzel bir aroma olduğu öğrenciler tarafından ifade edildi." dedi.