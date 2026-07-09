Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar tarafından yürütülen bilimsel projelerle, geçmişte yere dökülerek değerlendirilmeyen kestane çiçekleri ekonomiye kazandırıldı.
Çöp hazineye dönüştü: Ağaçtan düşüp solan çiçekler böyle değerlendirildi
Dökülerek atıl kalan kestane çiçekleri yüksek antioksidan değerli bir çaya dönüştürüldü. Prof. Dr. Ümit Serdar, kestane çiçeği çayının bağışıklık sistemini desteklediğini ve kestane balından kat kat daha yüksek antioksidan içerdiğini belirtti.Kaynak: İHA
OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'ndeki ağaçlardan elde edilen kestane çiçeklerinde hasat süreci başladı. Yüksek antioksidan oranına sahip olan bu çayın, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve pek çok hastalığa karşı koruma sağladığı ifade edildi.
Kestane çiçeklerinin tozlanma sürecinde üstlendiği kritik rolü ve bitkinin faydalarını aktaran Prof. Dr. Ümit Serdar, şu bilgileri paylaştı:
"Kestane ağaçlarının çiçeklerinde hasat yapıyoruz. Kestane çiçekleri tozlanma için çok önemlidir. Hem dişi hem erkek püskülleri var. Erkek çiçek püskülleri şu an tam çiçeklenme dönemindedir. Çiçeklenme bitince bunlar yere düşüyor. Yere düştükten sonra biz bunları hasat ediyoruz. Ihlamur gibi kurutuyoruz. Çok değerli bir çayı var.”
Serdar, çaydaki antioksidan özelliğinin kestane balıyla kıyaslandığını söyledi. Sonuca göre bal, çaydan çok daha yüksek antioksidan barındırıyor. Böylece bağışıklık sistemine üst düzey fayda sağlıyor. Öksürük ve benzeri durumlara karşı iyileştirici etkisinin bulunuyor. Serdar, “Özellikle bağışıklık sistemi için süper bir çay. Bu çayı üniversitemizde saf olarak paketleyerek satıyoruz. Fatsa Ziraat Odası bu çayı poşet çay hâline getiriyor” ifadelerini kullandı.
Çayın içerisine kuşburnu ve alıcın da eklenmesiyle yelpazesi genişleyen farklı ürünler piyasada bulunabiliyor. Bir ağaç ne kadar meyve verebiliyorsa onun 2-3 katı kadar kestane çiçeği veriyor. Çalışma, kestane çiçeğinin çok değerli bir alternatif tıp kaynağı olduğunu gösteriyor.
Kestane çiçeğinin tıpkı kestane balı gibi kendine has, buruk bir lezzete sahip olduğunu dile getiren Serdar, tüketim tavsiyelerinde bulundu. Bir bardak çay için 2 adet çiçek püskülünün yeterli olduğunu belirten Serdar, gerçekleştirdikleri anket çalışmasına değinerek, "Biz öğrencilerimize bir anket çalışması yaptık. Şöyle bir sonuç çıktı: Limon ilavesiyle o burukluk biraz daha azaldı. Hatta tarçın ilavesi yapıldığında çok daha güzel bir aroma olduğu öğrenciler tarafından ifade edildi." dedi.