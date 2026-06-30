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Kaynak: DHA

Bolu'da apartman sakinlerinin uzun süredir şikayet ettiği kötü koku, savcılık kararıyla açılan bir dairede ortaya çıkan manzarayla son buldu. Eve giren ekipler, bakımsız halde yaşayan kediler ve çöp yığınlarıyla karşılaştı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşandı. Apartmanın 3'üncü katındaki daireden aylardır yayılan kötü kokunun artması üzerine apartman yönetimi durumu yetkililere bildirdi. Yapılan başvuruların ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın kararıyla polis ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi.

EVDEN 6 KEDİ ÇIKARILDI

Kapının açılmasıyla birlikte yoğun kötü kokuyla karşılaşan ekipler, evde bakımsız halde bulunan 6 kediyi koruma altına aldı. Dairenin birçok bölümünün çöp yığınları ve kedi dışkılarıyla kaplı olduğu görüldü. Kediler, gerekli bakım ve kontrolleri yapılmak üzere ekipler tarafından götürüldü.

"MEMURLAR KOKUDAN İÇERİ GİREMEDİ"

Apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, komşularının evde kedi beslediğini bildiklerini ancak zamanla kötü kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

Türkyılmaz, "Komşular olarak defalarca uyardık. Temizlik yaptığını söylüyordu ancak koku her geçen gün arttı. Savcılık kararıyla eve girildi. Gelen ekipler içerideki manzara karşısında zor anlar yaşadı. Kediler götürüldü ama apartmandaki ağır koku hâlâ devam ediyor. Bu yüzden apartman kapısını sürekli açık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dairede yaşayan kişinin ise olay sırasında şehir dışında olduğu öğrenildi.