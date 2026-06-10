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Kaynak: AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi sakinleri, bölgedeki bir evden çevreye kötü koku ve haşere yayıldığı gerekçesiyle yetkililere ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine Osmangazi Belediyesi hızlıca aksiyon aldı.

Gelen ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreste yaptıkları incelemelerde içeride çok miktarda atık biriktirildiğini tespit etti. Gerekli resmi prosedürlerin ve yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler eve müdahale etti.

Belediye ekiplerinin koordineli ve yoğun çalışması sonucunda, çöp evden yaklaşık 20 ton atık çıkarıldı. Atıkların kamyonlara yüklenerek taşınmasının ardından, evde ve binanın çevresinde detaylı bir temizlik çalışması yürütüldü. İlaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlanmasıyla mahalledeki kötü koku sorunu tamamen ortadan kaldırıldı.