Ucube rejimle yönetilmenin kabul gördüğü bir ülkede, futbol ile, “ünlüler” ile afyonlanan yığınları detayda boğmak kadar kolay bir iş yoktur!.. Çocuk oyuncağı gibidir. Ustalıkla yönetilen yığınlar, itina ile detaylara, magazine gömülür. Herkes işine gücüne bakmaya devam eder!..

Ne olmuş muş?..

Yandaş gazeteci Fuat Uğur, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın 1,5 milyon liralık aylık gelirini sorduğu paylaşımını 'hatırlı kişiler'in devreye girmesi nedeniyle silmek zorunda kalmış!..

Peki, bu hatırlı kişi kimmiş acaba?...

Bu satırların kaleme alındığı ana kadar “hatırlı kişi”nin kimliği açık edil(e)memişti. Saray aparatlarının ara sıra kulaklarını çeken yani bir bakıma hem seven hem de döven kişisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dır. Diğer “hatırlı kişiler” içinde en üst düzeyde olan ve asla lafından çıkılmayacak kişi Burhanettin Duran’dır. “Yatın” derlerse yatarlar, “kalkın” derlerse kalkarlar.

Yandaş Fuat Uğur’un da kulağını Burhanettin Duran çekmiş olabilir…

Skandal veya toplumun içinde bulunduğu acınacak hâl, “hatırlı kişi”nin kulak çekmesiyle sosyal medya paylaşımının silinmesi mi?.. Detaylara boğulursanız öyle!..

***

Saray aparatlarından “gazeteci” Fuat Uğur, Tarımdan Haber’in gündeme getirdiği "1,5 milyon liralık maaş" iddiasını sormuştu. Fuat Uğur, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın maaşıyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

“Bu doğru mudur? Tarımdan Haber adlı haber sitesinden Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın maaşı 1,5 milyon liraya geliyormuş. Geçen yılı birkaç milyar liralık zararla kapatan kurumun Aydın’ın maaşına ilave olarak 155 bin lira huzur hakkı aldığı bildiriliyor. Dahası da var iddialara göre; Merkez Birliği maaşı, ikramiyeler, teşvikler ve Razi şirketinden aylık 10 bin Euro huzur hakkı. Tüm kalemler toplandığında Aydın’ın aylık gelirinin 1,5 milyon TL seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.”

***

Peki, esas mesele neydi?..

Tarımdan Haber'in aktardığına göre; Tarım Kredi Kooperatifleri’nde çalışan binlerce personel, Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın düşük zam yaklaşımı nedeniyle toplu sözleşme imzalanamadığı için 4 aydır zamsız maaş alırken; Aydın’ın Tarım Kredi Holding’den aldığı huzur hakkı ücretine yüzde 51 oranında artış yapılmıştı. Haberde, Hüseyin Aydın’ın; Merkez Birliği’nden aldığı maaş, ikramiye ve harcırahların yanı sıra, Razi Petrokimya’dan aylık 10 bin Euro ve Tarım Kredi Holding’den aylık 155 bin TL huzur hakkı ile birlikte toplam aylık gelirinin 1,5 milyon TL’yi bulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Ülke, babaların çiftliği!..

İstedikleri gibi yerler, içerler, gezerler!..

Babalarının çiftliğinin mülkiyetine dün mü sahip oldular?..

Affınıza sığınırım; balık hafızalı bir toplumuz!.. Bundan 9 yıl öncesine gidelim… İktidarların gensoru önergeleri ile denetlendiği, iktidara hesap sorma mekanizmalarının işlediği, demokrasi ile yönetildiğimiz son günlere…

Korkumdan, kulağım çekilmesin diye, ortalığı yerinden oynatan o günkü haberi alıntılayarak paçamı kurtarmaya çalışacağım;

-Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün çiftçilere ve Türk tarımına yaptığı katkılar yerine son yıllarda usulsüzlük ve yolsuzluk haberleri ile gündeme geldiğini savunan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bu iddiaların araştırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkında gensoru önergesi hazırladı.

-CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun önerisiyle hazırlanarak Meclis’e sunulan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik hakkındaki gensoru önergesi kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen gensoru önergesiyle ilgili konuşan CHP'li Gaytancıoğlu, genel müdürünün 100 bin lira maaş almasıyla gündeme gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ndeki usulsüzlükleri gündeme getirerek, Türkiye'nin 15 yılda üretici konumdan ithalatçı konumuna getirildiğini söyledi. Bakan Faruk Çelik'e seslenen Gaytancıoğlu, "Neden çiftçiyi desteklemeyi düşünmüyorsunuz da sadece borçlandırmayı düşünüyorsunuz. Neden bizim çiftçilerimiz ipotekli krediler kullanıyorlar, tarlalarını, traktörlerini satıyorlar, köyden kente göç ediyorlar da siz hala Tarım Bakanı olarak orada oturuyorsunuz ve Türkiye tarımının iyi olduğundan bahsediyorsunuz?" diye sordu.

Tarım Bakanı Faruk Çelik hakkında neden gensoru verdiğini de anlatan CHP'li Gaytancıoğlu, şöyle dedi: "Gensoru vermeden önce Tarım Bakanlığı ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili basında yer alan iddiaları ben ve arkadaşlarım sürekli soruyoruz. Ama soru önergelerimize ciddi cevaplar vermiyorsunuz. Ya hiç cevap vermiyorsunuz ya göstermelik cevaplar veriyorsunuz. Bunun üzerine biz sorularımızı buradan soralım dedik. Bakın arkanızda oturan Tarım Kredi Kooperatifinin genel müdürünün maaşı. Bunu sorduk. 100 bin liradan 30 bin liraya inecekmiş. Bu bir yıl önce sizin beyanınız. Bunu öğrenmek bizim hakkımız değil mi? Çünkü 30 bin lira maaş alıyor. Bakın çiftçi yılda 3 bin dolar geliri zor elde ediyor, bir genel müdür bu kadar maaş alıyor. Halbuki Tarım Kredi Kooperatifleri kim? Kim kurdu? Atatürk kurdu.

Maaş fiyaskosundan sonra tekrar soruyorum. Bordroyu bir türlü bulamadık. Niye? Yayın yasağı ve sözleşme imzalatmışlar personellerine. Biz gensoruyu verdikten sonra hummalı bir çalışma içine girmişler. Keşke bu hummalı çalışmayı Türk tarımı üzerine yapsalar. Bakın hem yüksek maaşlar var hem partizanlık var. Örneğin zarar eden Tarım Kredi A.Ş. 13 tane şirketi var. Bunun yöneticileri kimlerden oluşuyor? Çiftçilerden ya da konuyla ilgili eğitim almış kişilerden oluşması gerekmez mi? Hayır. AKP'nin çöplüğü haline gelmiş. Bütün eski milletvekillerini, belediye meclis üyelerini, AKP üyelerini bu yönetim kurullarına doldurmuşsunuz. Sadece bir tanesini inceledim; altı kişiden dördü ya AKP'nin eski milletvekili, ya milletvekili adayı. Yani partizanca bir kurum yönetiyorsunuz. Bunu da sorduk ama cevap gelmedi."

***

Görüyorsunuz değil mi?.. Babalarının çiftliğinde değişen hiçbir şey yok!.. Biri gider diğeri gelir, sadece ve sadece babalarının çiftliğinden beslenip semirenlerin isimleri değişir!..

Ya, sahi, yandaş Fuat Uğur’un kulağını acaba kim çekmiş olabilir?!..