Conte İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye talip oldu

İtalya Serie A'nın 31. haftasında evinde Milan'ı 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'den maç sonu dikkat çeken açıklamalar geldi.
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Milan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamalarla ses getirdi. Conte İtalya Milli Takımı ile adının anılmasının normal olduğunu belirtirken bu göreve geri dönme konusunda istekli olduğunu da dile getirmekten çekinmedi.Furkan Çelik
Milan galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında Conte İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmaya talip olduğunu resmen açıkladı.
Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Gennaro Gattuso ile yollar ayrılmıştı.
Conte, daha önce 2014-2016 yılları arasında görev yaptığı İtalya Milli Takımı ile yeniden isminin anılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam milli görevi yeniden istediğini şu sözlerle anlattı:
"Federasyon başkanı olsaydım, diğer adaylarla birlikte kendimi de değerlendirirdim. Neden mi? Conte'yi birçok nedenden dolayı seçerdim. Milli takımda daha önce görev yaptım ve ortamı tanıyorum; bu beni gururlandırıyor, çünkü ülkeni temsil etmek güzel bir şey.
Sözleşmemde bir yıl daha olduğunu ve yıl sonunda başkanla görüşeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Dünya Kupası'na belki de penaltılarla katılmaya hak kazansaydık, insanların bunun büyük bir başarı ve harika bir futbol olduğunu söyleyeceklerini üzülerek belirtmeliyim.
Ne yazık ki, sonuçlar önemlidir, ancak üç Dünya Kupası'ndan sonra ciddi bir şeyler yapılması gerekiyor. Ben teknik direktörken çok konuşuldu, ancak takımlardan bile çok az destek gördüm.
Şimdi her şey bir felaket, ama felaketlerde bile kurtarılacak bir şeyler vardır. Elemeleri geçip geçmediğimizi hesaplamıyoruz. Eğer elemeleri geçmiş olsaydık, herkes için zafer havası olurdu. Ama durum böyle değil. Çok yüksek bir seviyede oynadık ve bir şeyler yapılacak."