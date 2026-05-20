İtalya Serie A’da sezon sonu taşlar yerinden oynuyor. Geçtiğimiz sezon Napoli ile lig şampiyonluğu yaşayan Antonio Conte’nin görevini bırakacak olması, Okan Buruk’u da içine katan bir teknik direktör değişimini beraberinde getirebilir.
Conte domino etkisi yarattı: Okan Buruk'a İtalya'dan dev talip çıktı
Galatasaray’ı üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıran ve tarihi rekoru tekrarlayan teknik direktör Okan Buruk’a futbolculuğu döneminde top koşturduğu İtalya’dan dev talip çıktı.Furkan Çelik
Conte’nin Napoli’nin başında hafta sonu son maçına çıkması bekleniyor. Bu sürpriz gelişme sonrası Napoli’nin yeni teknik direktör arayışları için düğmeye bastığı kaydedildi.
İtalyan basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Napoli’nin Conte’nin yerini eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile doldurmaya hazırlandığı belirtildi.
Sarri’nin Lazio ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen eski kulübü Napoli’nin başına geçmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu durum üzerine Lazio’nun teknik direktör arayışlarına start verdiği ve Sportif Direktör Angelo Fabiani’nin listesinin ilk sırasında Okan Buruk’un yer aldığı öne sürüldü.
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken Okan Buruk’un Lazio’nun başına geçme ihtimali ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.
Lazio'nun Okan Buruk olmazsa, Thiago Motta ve Raffaele Palladino gibi isimlere yöneleceği ifade ediliyor.
İtalya’da sezon sonu yaşanacak teknik direktör hareketliliğinin nasıl sonuçlanacağı şimdiden futbol kamuoyunda merak konusu oldu.
Okan Buruk’un daha önce Inter formasıyla top koşturduğu Serie A’ya teknik direktör olarak dönme fikrine nasıl yaklaşacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.