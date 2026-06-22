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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, tarihi bir başarıya imza atarak Mavi Bayrak aldı.Türkiye'de mavi bayrak alan ilk üniversite yerleşkesi oldu.

Çanakkale'nin her yönüyle değerli ve kıymetli bir coğrafya olduğunu dile getiren Duran, "Bu manada çevre bilincini oluşturmak, bu bayrağı aldıktan sonra ileri noktalara taşıyabilmek, koruyabilmek önemli." dedi.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, mavi bayrağın, bir yıldır emek verilen çalışma olduğunu belirterek, "Bu bir başlangıç. Mavi bayrağı almak önemli ancak korumak daha zor ve daha önemli. Vatandaşlara, kurum olarak bizlere koruma anlamında önemli işler düşüyor." diye konuştu.