Juventus'un on numarası milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kulübün CEO'su Damien Comolli'den açıklama geldi.

Kenan Yıldız hakkında uzun süredir gündemi meşgul eden transfer spekülasyonlarının ardından Comolli, genç yeteneğin kulüpteki geleceği konusunda yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

COMOLLI: 'KENAN KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK'

Comolli, "Kenan kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ DIŞINDA HERKESİN AYRILIK İHTİMALİ VAR

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi bileti alınamamasının ardından kadroda ciddi bir revizyona gidilmesi beklenirken Kenan Yıldız dışında her futbolcunun ayrılık ihtimali bulunuyor.