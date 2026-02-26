Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla tur atladığı maçın ardından Damien Comolli'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Juventus CEO'su Comolli bu maçı atlatmanın yıllarını alacağını ifade etti ve maçın hakemi Pinheiro'nun ikinci yarının başında Kelly'e gösterdiği kırmızı kartın ağır bir karar olduğunu belirtti.

COMOLLI: 'İNANILMAZ BİR KIRMIZI KARTTAN SONRA ELENDİK'

Comolli'nin Galatasaray maçıyla ilgili görüşleri şu şekilde: "Maçın etkisinden henüz kurtulamadım ve sanırım kurtulmam yıllar alacak. Inter maçında yaşananlardan sonra İtalyan Futbol Federasyonu tarafından zaten men edildiğim için UEFA tarafından da men edilmemeye çalışacağım. Ancak hakemin kararı, Kelly'nin kırmızı kartı, kesinlikle sinir bozucuydu. O hakem kariyerinde sadece on Şampiyonlar Ligi maçını yönetmişti: Bu kadar önemli bir maçı yönetmesi için onu nasıl gönderebildiklerini merak ediyorum. Ve inanılmaz bir kırmızı karttan sonra Şampiyonlar Ligi'nden elendik.