İtalya Serie A’da Como ile Torino yarın karşı karşıya gelecek. Como’nun İspanyol teknik direktörü Cesc Fabregas, Torino forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas: Torino'dan Emirhan İlkhan'ı çok beğeniyorum.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2022 yılında 4.90 milyon Euro bedelle Beşiktaş'tan Torino'ya transfer oldu.
ALDIĞI SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRDİ
Son zamanlarda Torino formasıyla daha fazla süre almaya başlayan milli futbolcu, bulduğu şansı iyi değerlendirdi.
Emirhan, 10 gün önce Roma’ya karşı son dakikalarda attığı golle takımını 3-2 öne geçirmiş ve başkent ekibini kupanın dışına itmişti.
Gösterdiği performansla, Zamanında dünyanın en elit orta sahalarından gösterilen Cesc Fabregas'tan övgüyü kaptı.