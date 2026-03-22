İtalya Serie A'nın 30. hafta müsabakasında Como evinde Pisa'yı ağırladı.

Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-0 kazanarak muazzam bir performansa imza attı.

Maçta Como'nun gollerini A. Dia (7. dk), A. Douvikas (29. dk), M. Baturina (48. dk), N. Paz (75. dk) ve M. Perrone (81. dk) kaydetti.

NICO PAZ ETKİSİ

İtalyan ekibi Como'nun 2024-25 sezonun başında Real Madrid'den transfer ettiği Arjantinli Nico Paz, sezona damga vurmaya devam ediyor.

Bu maçta da golünü atan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 33 maçta takımına 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağlamış oldu.

DIEGO CARLOS ÇOK FORMDA

Como'nun sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, bu maçta da yaptığı kritik müdahalelerle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

33 yaşındaki savunmacı, Pisa karşısında 77 dakika sahada kaldı.

Carlos, bu sezon Como formasıyla 24 resmi maça çıkarken, etkili savunma performansının yanı sıra takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı da sağladı.

BİR DAMGA DA GENÇ YILDIZDAN

Como'nun 20 yaşındaki Senegalli hücumcusu Assane Diao ise karşılaşmada kaydettiği 1 gol ve 1 asistle maçın bir diğer yıldızı oldu.

COMO'NUN GALİBİYET SERİSİ

Como, İtalya Serie A'da çıktığı son 5 maçtan da galibiyet alarak serisini sürdürmeye devam etti. Fabregas'ın komutasındaki takım, bu süreçte Roma ve Juventus gibi dev takımları da devirmeyi başardı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA MAÇLARI

Aldığı galibiyetin ardından puanını 57'ye yükselten Como 4. sıradaki yerini de sağlamlaştırmış oldu. Fabregas'ın komutasındaki ekip, bir sonraki maçta Udinese ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligin son sırasına demirleyen ve 18 puanda bulunan Pisa ise bir sonraki maçta Torino'yu evinde ağırlayacak.