Seyahat, insanın üstüne yapışan söylemleri, soruları kesinlikle susturuyor. Kim ne bekliyor, nasıl görünmeliyim, ne yetiştirmeliyim… Hepsi uzaklaşıyor senin benliğinden. Sonra İtalya’nın kuzeyindeki Como Gölü’nün üzerinde süzülürken gülümsediğini fark ediyorsun. Belki huzur tam olarak böyle bir şeydir. Kimse olmaya çalışmadan, zihnindeki sorulara yanıt aramaya çabasızca… Sadece o anın içinde var olabilmek.

Lombardiya bölgesinde yer alan Avrupa’nın en derin göllerinden biri olarak bilinen Como’ya vardığımızda ilk hissettiğim şey ne kadar şanslı olduğumuzdu. Hava o kadar güneşliydi ki. Milano’da geçirdiğimiz bulutlu günlerde Como’yu güzel bir havada görmeyi diliyordum sürekli. Milano’dan trenle yaklaşık 1 saatte ulaştığımız Como’da dinginliği çok farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. O dinginlik bizi sarıp sarmaladıkça huzurumuz artıyor. Bakıyorum etrafıma… Şehir telaşından sıyrılmış insanlar, göl kıyısında ağır ağır yürüyen genç ve yaşlı çiftler, gözlerini Como Gölü'ne çevirmiş düşünceli bir hanımefendi… Acele etmeyi unutturan bir yerdi burası.

Biz de gölü gerçekten hissedebilmek için kendimizi suya bıraktık. Como merkezdeki iskeleden biletlerimizi alıp yolcu gemisine bindik. Como Gölü’nü keşfetmenin en güzel yollarından biri de kesinlikle bu. Yolcu gemisi hareket ettiğinde kıyıdaki renkli evlerin yavaş yavaş uzaklaştığını görüyorduk. Bellagio’ya doğru yol alırken gördüğümüz o kartpostal gibi manzaralar zihnime kazınıyordu. Bu Y harfine benzeyen Alp dağlarıyla çevrelenmiş gölde ilerledikçe tepesi karlarla kaplanmış Legnone Dağı karşımıza çıkıyordu. Onun ihtişamına kapıldıkça zihnimde “yücelik” kelimesi yankılanmaya başladı ve bununla birlikte çok sevdiğim İsviçreli yazar Alain de Botton’ın Seyahat Sanatı kitabı aklıma geliyor. Legnone Dağı’nın o görkemli duruşu karşısında hissettiğim bu duygu, Alain de Botton’ın Seyahat Sanatı kitabında bahsettiği 'yücelik' kavramıyla tam anlamıyla örtüşüyordu. Botton, bu kitabında seyahatin sadece fiziksel bir yer değiştirme değil, bir ruhsal genişleme olduğunu hatırlatıyor. Eğer bir gün yolunuz bu göle düşerse veya sadece zihninizde bir yolculuğa çıkmak isterseniz, Botton’ın bu rehberliğini yanınıza almanızı kesinlikle öneririm. Çünkü bazen bir manzarayı anlamlandırmak, o manzarayı görmekten çok daha derin izler bırakıyor diye düşünüyorum…

Alain de Botton’ın Seyahat Sanatı kitabında altını çizdiğim ve içtenlikle bağlı olduğum cümleler zihnimde yeniden canlanıyor ve onları size de duyurmak benim için harika bir duygu:

"İnsanların dünyası en az doğa kadar kudretli ve ezicidir; ancak doğadaki uçsuz bucaksız alanlar, bizi aşan şeyleri kabul etmemiz gerektiğini bize iyilikle ve saygıyla hatırlatır. Yüce yerlerde vakit geçirmek; aklımızın sınırlarını zorlayan, yaşamımıza girip sinirlerimizi bozan ve önünde sonunda bizi toza dönüştürecek olan büyük olayları daha huzurlu bir sükûnetle kabul etmemize yardımcı olur belki."

Gerçekten de öyle… İnsan, böylesi manzaraların karşısında kendi zihninde büyüttüğü kaygıların ne kadar geçici ve kırılgan olduğunu daha net görüyor. Legnone’un karla kaplı zirveleriyle Como Gölü'nde süzülürken, hayatın kaçınılmaz ağırlıkları tamamen yok olmuyor belki; ama biçim değiştiriyor. Doğa, insana her şeyi kontrol edemeyeceğini sert değil, sakin bir açıklıkla hatırlatıyor. Belki de bu yüzden, yüce manzaraların içinde geçirilen zaman, insanın hayatın kendisiyle tartışmayı bırakıp onun akışına biraz daha huzurla eşlik edebilmesini sağlıyor mu sizce de?

Seyahat yalnızca bir yer görmekten ve fotoğraf çekilmekten ibaret olmamalı... Bir süreliğine kendi zihninin gürültüsünden çıkabilmeyi sağlıyor seyahat ve bunu fark edebilince içimizde bir şeyler değişiyor. Seyahat, yaşantımızdaki rollerimizden, bize takılan etiketlerden sıyrılıp kendimizi yeniden inşa edebilme gücünü veriyor. Ve sonra rutinimize geri döndüğümüzde, içimizde hâlâ o gölün sakinliğinden küçük bir parçayı yeni benliğimizle birlikte taşıyabiliyoruz ve işte bu noktada günlük hayatımız yeni bir farkındalık ve yaşama sevgisi kazanıyor.

Bu yazımla birlikte hissedilen tüm huzurla kalmanız dileğiyle, iyi hafta sonları diliyorum.