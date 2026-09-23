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Yüzbinlerce mağdurun olduğu fon soruşturması Türkiye'nin gündeminden düşmezken; tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın (28), 14,5 milyon dolarlık süper yatından önce satın aldığı özel jet gündem oldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Muhammed Yarız'ın jetiyle ilgili açıklamalar yaptı. Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yarız’ın aldığı jeti Kasım 2025’te satın aldığını iddia etti.

Çömez’in paylaşımına göre uçağın yaklaşık 1 milyar TL'ye mal olduğu ve Man Adası’ndan satın alındığı belirtildi.

Basına yansıyan bilgilerde söz konusu uçağın Bombardier Global 5000 model olduğu, 19,5 milyon dolara satın alındığı ve 3 Kasım 2025’te Man Adası sicilinden çıkarılarak Türkiye’de TC-YRZ tescili aldığı aktarıldı.

13 YOLCU KAPASİTELİ, 9 BİN 630 KİLOMETRE MENZİLLİ

Çömez, uçağın 13 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve menzilinin 9 bin 630 kilometre olduğunu belirtti.

Söz konusu menzil nedeniyle uçağın İstanbul’dan New York’a, Uzak Doğu’nun önemli bölümüne ve Güney Afrika’ya aktarmasız uçabileceğini ifade eden Çömez, jetin dünyanın zengin iş insanları ve jet sosyetesinin tercih ettiği modellerden olduğunu söyledi.

"BU ÜLKENİN 5,5 MİLYON GENCİ İŞ VE AŞ UMUDUNU KAYBETMİŞ ÇARESİZCE BEKLERKEN..."

Çömez, paylaşımında Yarız’ın lüks yat ve jet sahibi olmasına ilişkin eleştirilerde de bulunarak "Bu ülkenin 5,5 milyon genci, evinde iş ve aş umudunu kaybetmiş çaresizce beklerken, AKP'nin parlak genci Muhammed Yarız ve arkasındakiler lüks, ışıltılı ve şatafatlı bir hayat sürüyor." dedi.

Çömez ayrıca uçağa ait olduğunu belirttiği fotoğrafın Ocak 2026’da İsviçre’nin Cenevre kentinde çekildiğini öne sürdü.

GÜNDOĞDU GIDA İÇİN 100 MİLYAR TL İDDİASI

Çömez’in paylaşımında Gündoğdu Gıda üzerinden yapılan işlemlere ilişkin de bir iddia yer aldı. Çömez, “Tek başına Gündoğdu Gıda üzerinden yaptıkları manipülasyonla götürdükleri para 100 milyar lirayı buluyor” ifadelerini kullandı.