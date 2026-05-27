Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Galatasaray’da transfer gündemine dünya yıldızı bir isim daha eklendi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Kingsley Coman’ın yeniden Avrupa’ya dönmek istediği öne sürülürken sarı kırmızılıların Fransız yıldızın durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

Al Nassr ile Suudi Pro Lig şampiyonluğu yaşayan Coman’ın hedefini tamamladığını düşündüğü ve Avrupa’ya dönüş planı yaptığı belirtilirken 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde devam etmek istediği öne sürüldü.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray yönetiminin, yıldız futbolcunun Süper Lig’e sıcak bakması halinde Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak transfer için girişim yapacağı konuşuluyor.

SANE İLE YENİDEN BULUŞABİLİR

Eğer transfer gerçekleşirse Kingsley Coman, Bayern Münih'ten eski takım arkadaşı Leroy Sane ile yeniden aynı takımda buluşacak. İki futbolcu Bayern formasıyla toplam 124 maçta birlikte görev yapmıştı.

FRANSA MİLLİ TAKIMININ ÖNEMLİ İSMİ

Fransa Milli Takımı formasını 61 kez giyen Coman, milli takım kariyerinde 8 gole imza attı.

Deneyimli kanat oyuncusunun Al Nassr ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.