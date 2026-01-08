Tokat / Fatih Karaman / Yeniçağ



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından çölyak hastalarına yönelik üretilen glütensiz ürünlerin dağıtımı, Gökmedrese’de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Toplumsal katkı misyonu doğrultusunda hayata geçirilen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Programa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’ın yanı sıra Üniversitemiz Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörü Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, Çölyak Derneği temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitemizin imkânlarıyla üretilen glütensiz ürünler, çölyak hastası vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.



REKTÖR YILMAZ: “TOPLUMSAL SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ”



Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetleriyle değil, topluma doğrudan dokunan projelerle de sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Rektörümüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Çölyak hastalarımızın günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkındayız. Glütensiz ürünlere erişim, bu bireyler için bir tercih değil, zorunluluktur. Üniversite olarak bilgi ve üretim kapasitemizi toplum yararına kullanmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız glütensiz ürün dağıtımını sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz.”



ETKİNLİK AYDA İKİ KEZ DÜZENLENECEK



İlk kez gerçekleştirilen glütensiz ürün dağıtımının sürekliliğine de değinen Rektörümüz, etkinliğin ayda iki kez düzenli olarak yapılacağını belirtti. Böylece çölyak hastalarının güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimine düzenli destek sağlanması hedefleniyor.



ÇÖLYAK DERNEĞİ’NDEN TEŞEKKÜR



Programa katılan Çölyak Derneği temsilcileri de üniversitemizin bu anlamlı çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, glütensiz ürün üretimi ve dağıtımının çölyak hastaları için büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Dernek yetkilileri, üniversitenin bu alandaki öncü yaklaşımının örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Üniversitemiz, toplum sağlığını önceleyen ve dezavantajlı gruplara yönelik projeleriyle sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.